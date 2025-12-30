Pagliacci e Tosca | l' incanto della lirica al Cilea

La stagione lirica al Teatro Cilea si apre con due nuove produzioni: Pagliacci di Ruggero Leoncallo, in scena il 30 gennaio, e Tosca. Dopo il successo di Aida nella scorsa stagione, la Polis Cultura conferma il suo impegno nel proporre spettacoli di qualità, offrendo al pubblico un'occasione per avvicinarsi alla musica lirica in un contesto culturale di rilievo. Un'opportunità per apprezzare l’incanto della scena operistica.

Dopo lo straordinario successo della scorsa Stagione con il trionfo di Aida nella versione di Zeffirelli, la Polis Cultura per il 2026, sempre al Teatro Cilea, rimette in campo tutte le sue forze per proporre due nuove produzioni liriche: Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, il 30 gennaio, e Tosca. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

