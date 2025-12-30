Padre e figlio denunciati per detenzione illegale di oltre 120 chili di fuochi d' artificio

I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 67 anni e suo figlio di 30 anni, residenti nel centro etneo, per aver detenuto illegalmente oltre 120 chili di fuochi d'artificio. Entrambi sono ritenuti responsabili di detenzione di materiale esplodente senza la necessaria licenza, in relazione alla gestione di un’attività commerciale. L’operazione rientra in controlli volti a prevenire il rischio legato a sostanze pericolose e a garantire la sicurezza pubblica.

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, entrambi residenti nel centro etneo e titolare e gestore di un'attività commerciale, ritenuti responsabili di detenzione illecita di materiale esplodente in concorso e senza licenza di pubblica.

