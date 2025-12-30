Padova tredicenne picchiato e rapinato da giovani in monopattino | volevano il suo smartphone

A Padova, il 29 dicembre, un ragazzo di 13 anni è stato aggredito e rapinato in via Eremitani da giovani su monopattino. Intorno alle 19, mentre era con un amico, è stato avvicinato e colpito con calci e pugni da sconosciuti, che volevano il suo smartphone. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza dei minori in aree pubbliche.

A bordo di un monopattino per aggredire e rapinare il malcapitato. Il fatto è avvenuto a Padova, in via Eremitani: intorno alle 19 del 29 dicembre, un ragazzo di 13 anni era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da sconosciuti in monopattino e picchiato con calci e pugni. Gli aggressori, un 16enne e un 14enne tunisini, hanno poi sottratto al tredicenne il suo iPhone 15, smartphone il cui valore di mercato si aggira sui mille euro. Dopodiché, i due rapinatori sono fuggiti in direzione Piazza Garibaldi. I poliziotti hanno soccorso la vittima e poi hanno diramato via radio la descrizione dei colpevoli grazie alle indicazioni fornite da giovani presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Padova, tredicenne picchiato e rapinato da giovani in monopattino: volevano il suo smartphone Leggi anche: Tredicenne rifiuta di cedere lo smartphone ad un coetaneo e viene picchiato con pugni e calci. E' accaduto nel Napoletano Leggi anche: Giovane picchiato e rapinato sul bus, riconosce il suo presunto aggressore: è un coetaneo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bassano del Grappa, 13enne rapinato e picchiato da coetanei: poi postano il video sui social; Ragazzino di 13 anni preso a calci e pugni per portargli via un iPhone: indagati due minorenni di 16 e 14 anni; Lancia il monopattino contro un ciclista per scappare dalla polizia: denunciato il ragazzo di origini marocchine. Preso a calci e pugni e rapinato dello smartphone a 13 anni in via Eremitani da 2 ragazzi tunisini in monopattino: preso un 16enne, il complice 14enne si è costituito - Picchiato e rapinato dello smartphone da due ragazzi poco più grandi in via Eremitani, vicino alla stazione ferroviaria. msn.com

Padova, calci e pugni ad una tredicenne per rubarle l'Iphone: Daspo di tre anni per due minorenni - Due ragazzi di 16 e 14 anni a bordo di un monopattino hanno avvicinato alle 19 di sabato 27 dicembre una tredicenne in via Eremitani picchiandola per rubarle il cellulare. msn.com

Calci e pugni a un tredicenne per rubargli l'iPhone - Due minori di 16 e 14 anni sono stati indagati in stato di libertà per una rapina avvenuta in centro a Padova ai danni di un tredicenne. ansa.it

