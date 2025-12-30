Ottava rata Pnrr Barbaro | Contributo importante alla trasformazione bio-energetica dell’Italia
L’ottava rata del Pnrr rappresenta un passo significativo nel processo di trasformazione eco-energetica dell’Italia. Secondo il ministro Barbaro, questo finanziamento testimonia l’impegno del governo nel promuovere una crescita sostenibile e responsabile, contribuendo alla modernizzazione del sistema energetico nazionale e alla realizzazione di obiettivi ambientali di lungo termine.
Un contributo importante alla trasformazione eco-energetica dell’Italia. L’ottava rata del Pnrr è un grande riconoscimento alla serietà del governo. Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica sottolinea un aspetto di sua competenza che con questo nuovo stanziamento ottenuto impatterà sulla sicurezza energetica e ambientale. Pnrr, Barbaro: “Contributo alla trasformazione eco-energetica dell’Italia”. “L’erogazione effettiva dell’ottava rata del Pnrr italiano è una notizia importante che conferma la serietà del lavoro fatto dal governo Meloni per rispettare il cronoprogramma; e mettere a terra tutte le risorse disponibili del dispositivo di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
