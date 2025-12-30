Ospedale Papardo al via lo sportello contro le dipendenze

L’Ospedale Papardo di Messina ha inaugurato il nuovo Sportello di Ascolto per le Dipendenze Patologiche, un servizio dedicato a fornire supporto e consulenza ai cittadini coinvolti da problematiche di dipendenza. Realizzato in collaborazione con Lelat Messina, l'iniziativa mira a offrire un punto di riferimento qualificato e accessibile per chi necessita di assistenza e orientamento nel percorso di recupero. La presentazione è stata presieduta dalla Direzione Strategica e dalla dottoressa Gabriella Calabrò.

Messina, il 30 dicembre l'inaugurazione del nuovo Sportello di Ascolto Psicologico del Papardo | INFO. In risposta al crescente aumento delle dipendenze patologiche registrato negli ultimi anni, martedì 30 dicembre sarà inaugurato presso l'Ospedale Papardo di Messina un nuovo Sportello di Ascolto Psicologico, dedicato alle persone che vivono situazioni di di

