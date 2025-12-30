Ospedale Papardo al via lo sportello contro le dipendenze

L’Ospedale Papardo di Messina ha inaugurato il nuovo Sportello di Ascolto per le Dipendenze Patologiche, un servizio dedicato a fornire supporto e consulenza ai cittadini coinvolti da problematiche di dipendenza. Realizzato in collaborazione con Lelat Messina, l'iniziativa mira a offrire un punto di riferimento qualificato e accessibile per chi necessita di assistenza e orientamento nel percorso di recupero. La presentazione è stata presieduta dalla Direzione Strategica e dalla dottoressa Gabriella Calabrò.

Oggi prende vita un servizio indispensabile rivolto al cittadino: lo Sportello di Ascolto per le Dipendenze Patologiche, realizzato in collaborazione con la Lelat di Messina A presiedere l’evento la Direzione Strategica che insieme al Direttore della Lelat, dottoressa Gabriella Calabrò, si. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

