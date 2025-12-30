Ortona approva il nuovo regolamento per la tutela del mondo animale | obbligo di sacchetto acqua e stop ai collari dolorosi

Il Consiglio comunale di Ortona ha approvato un nuovo regolamento dedicato alla tutela degli animali, introducendo norme su obbligo di sacchetto, acqua e divieto di collari dolorosi. Il testo mira a migliorare il benessere animale e favorire una convivenza civile, aggiornando le disposizioni esistenti e coinvolgendo cittadini, volontari e proprietari in un quadro di maggiore protezione e responsabilità.

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per la tutela del mondo animale. Un testo organico che aggiorna le norme comunali in materia di benessere animale, convivenza civile e protezione della fauna, con una serie di novità concrete che interessano cittadini, volontari, proprietari.

