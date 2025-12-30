Questa mattina a Modena, tra via Ganaceto e via Castelmaraldo, si è verificato un grave episodio: un sacerdote è stato accoltellato alla gola nel centro della città. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, che ha destato preoccupazione tra i residenti. La prognosi rimane riservata e si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute della vittima.

Modena, 30 dicembre 2025 – Terribile episodio questa mattina tra via Ganaceto e via Castelmaraldo in città. Poco prima delle 10.30 un prete è stato accoltellato da uno sconosciuto, pare di giovane età, e ora si trova ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Vittima don Rodrigo Gaviria, vice parroco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena. Si trovava in centro per alcune commissioni prima di partire per una missione all’estero. Ancora da chiarire le circostanze e il movente dell’aggressione: pare che sia stato colpito prima alla schiena e poi al collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave

