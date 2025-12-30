Orlando commenta la vittoria del Milan | Ha faticato fino al gol Scudetto? Inter e Napoli…

Massimo Orlando ha commentato la recente vittoria del Milan contro il Verona, sottolineando le difficoltà incontrate fino al gol. Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, l’ex calciatore ha anche espresso le sue opinioni sulla corsa allo scudetto, indicando Inter e Napoli come principali concorrenti. Le sue osservazioni offrono uno spunto di riflessione sulla situazione attuale del campionato italiano.

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan contro il Verona. Ecco il suo commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

