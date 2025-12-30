Ore in pronto soccorso senza antidolorifici la risposta del San Camillo alla denuncia del consigliere

Il San Camillo risponde alla denuncia del consigliere Trombetti riguardo alle lunghe attese in pronto soccorso e alla presunta mancanza di antidolorifici. La struttura sottolinea che il percorso clinico adottato è corretto, ribadendo l’impegno a garantire un’assistenza adeguata e rispettosa delle procedure standard. La questione, sollevata pubblicamente, evidenzia l’importanza di un’analisi approfondita per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari.

Dopo la denuncia del consigliere capitolino Yuri Trombetti su attese e disorganizzazione, il San Camillo replica: “Percorso clinico corretto. Racconto parziale”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

