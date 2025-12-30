Ore in pronto soccorso senza antidolorifici la risposta del San Camillo alla denuncia del consigliere

Il San Camillo risponde alla denuncia del consigliere Trombetti riguardo alle lunghe attese in pronto soccorso e alla presunta mancanza di antidolorifici. La struttura sottolinea che il percorso clinico adottato è corretto, ribadendo l’impegno a garantire un’assistenza adeguata e rispettosa delle procedure standard. La questione, sollevata pubblicamente, evidenzia l’importanza di un’analisi approfondita per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari.

“Sette ore in barella senza antidolorifico, ecco la sanità nel Lazio”: la denuncia del consigliere Trombetti - Il consigliere capitolino Yuri Trombetti racconta una notte al pronto soccorso del San Camillo di Roma: "Si è persa la dignità del paziente" ... fanpage.it

Roma, consigliere PD 7 ore in barella al pronto soccorso senza antidolorifici: “E dicono che la sanità nel Lazio funziona…” - Bastano sette ore su una barella, senza un antidolorifico e con un dolore che non molla, per trasformare uno slogan in una “crepa politica”. msn.com

Radio1 Rai. . #Campobasso Il caso della morte di madre e figlia per una probabile #intossicazione alimentare. Indagati i 5 sanitari che per due volte le avevano dimesse dal Pronto soccorso. Intanto il marito della donna e padre della minore è ricoverato a Ro - facebook.com facebook

#Campobasso Il caso della morte di madre e figlia per una probabile #intossicazione alimentare. Indagati i 5 sanitari che per due volte le avevano dimesse dal Pronto soccorso. Intanto il marito della donna e padre della minore è ricoverato a Roma Eleonora F x.com

