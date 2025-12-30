Un utente utilizza un'app di consegna pasti per ordinare il suo menu natalizio. Dopo aver effettuato l'ordine, improvvisamente minaccia il rider con una pistola. Questo episodio evidenzia un comportamento inaccettabile e mette in luce le problematiche legate alla sicurezza nelle consegne a domicilio. È importante affrontare e prevenire situazioni di questo tipo per garantire un servizio sicuro e affidabile per tutti.

Ha aperto una di quelle applicazioni attraverso le quali si ordina cibo a domicilio e ha richiesto il pasto di Natale. Sembrava una delle normali richieste arrivate in un giorno di festa magari da chi rimane solo in casa con poca voglia di cucinare. Ma quando l’ordinazione è arrivata, il consumatore ha minacciato il rider con una pistola e poi si è nascosto nell’abitazione. È accaduto nel pomeriggio del 25 dicembre, quando i carabinieri del Nor, sezione radiomobile di Pavia hanno denunciato un 31enne italiano, ritenuto responsabile di minaccia aggravata nei confronti di un fattorino. L’allarme è stato lanciato nell’esatto momento in cui, da una via del centro del capoluogo pavese, è partita una chiamata per una persona che, dopo aver ordinato del cibo a domicilio, aveva puntato una pistola al rider per poi nascondersi nella casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ordina un pasto a domicilio. Poi punta la pistola al rider

