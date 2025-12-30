Il Consiglio comunale di Vieste ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2026–2028, evidenziando i risultati raggiunti, i cantieri in corso e gli investimenti futuri. Questo documento definisce le priorità dell’amministrazione, offrendo un quadro chiaro delle attività in corso e delle strategie per lo sviluppo della città nei prossimi anni. Un passo importante per la trasparenza e la pianificazione delle opere pubbliche a Vieste.

© Foggiatoday.it - Opere pubbliche, si fa il punto a Vieste: risultati raggiunti, cantieri in corso e investimenti futuri

