Opere concluse e scontri in Comune | il 2025 di Frosinone tra cantieri chiusi e polemiche sul BRT

Il 2025 a Frosinone è stato un anno segnato da opere completate e confronti politici, con cantieri chiusi e nuovi interventi di riqualificazione urbana. Tra inaugurazioni e tensioni nel dibattito pubblico, la città ha mostrato segnali di progresso, ma anche sfide ancora da affrontare, in particolare riguardo al sistema di trasporto BRT e alla gestione delle aree pubbliche. Un anno di cambiamenti e riflessioni sul futuro di Frosinone.

Il 2025 è stato un anno di forti contrasti per Frosinone, caratterizzato da opere pubbliche finalmente restituite alla cittadinanza, nuove inaugurazioni e segnali di rigenerazione urbana, ma anche da tensioni politiche crescenti e criticità ancora evidenti nello spazio pubblico, soprattutto sul.

