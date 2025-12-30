Operazione congiunta antidroga | due persone tratte in arresto sequestrate sostanze stupefacenti munizioni e una pistola

Nell’ambito di un’operazione congiunta, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato due giovani tarantini, di 18 e 24 anni, per detenzione di droga, arma clandestina e munizioni. Sono stati inoltre sequestrati sostanze stupefacenti e materiale illecito. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

La Squadra Mobile e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto, nel corso di una mirata attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari nel Rione Salinella. Nell'abitazione del 24enne sono stati rinvenuti numerosi involucri preconfezionati di cocaina, una pistola semiautomatica cal.

