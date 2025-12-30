OpenAI cerca un esperto per evitare che l’IA distrugga il mondo

OpenAI ha annunciato la ricerca di un esperto per il ruolo di Head of Preparedness, con l’obiettivo di anticipare e prevenire potenziali rischi legati all’intelligenza artificiale. Sam Altman, CEO dell’azienda, ha sottolineato l’importanza di sviluppare strategie per garantire un uso sicuro e responsabile delle tecnologie emergenti. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e la tutela dell’umanità di fronte alle sfide poste dall’IA.

(Adnkronos) – Sam Altman ha annunciato ufficialmente la ricerca di un Head of Preparedness, una posizione di vertice destinata a chi dovrà immaginare e prevenire gli scenari peggiori legati all'intelligenza artificiale. La mossa arriva in un momento di accelerazione dei modelli, che secondo il fondatore di OpenAI pone sfide concrete non solo in termini di . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: OpenAI cerca un responsabile per prevenire i rischi dell’IA Leggi anche: Orsacchiotto parlante con l’IA spiega ai bimbi come usare i fiammiferi: il caso che ha scioccato OpenAI (costretta a bloccarlo) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. OpenAI cerca un responsabile per la sicurezza e la salute mentale; Rischi per la salute mentale: perché OpenAI sta cercando un nuovo esperto; Sam Altman cerca un esperto per prevenire i rischi dell'AI; OpenAI cerca un nuovo garante della sicurezza dell’IA. OpenAI cerca un esperto per evitare che l'IA distrugga il mondo - L'azienda di ChatGPT apre le selezioni per un responsabile della sicurezza incaricato di prevenire i rischi catastrofici legati ai modelli di frontiera e alle minacce biologiche. adnkronos.com

OpenAI cerca un nuovo responsabile per la sicurezza e la salute mentale - OpenAI è alla ricerca di un nuovo esperto di intelligenza artificiale per prevedere gli eventuali rischi della ... msn.com

OpenAI cerca un responsabile per contenere i rischi dell'IA - OpenAI cerca un responsabile per la divisione Preparedness, dedicata ai rischi dei modelli AI, mentre affronta cause legali legate all'impatto di ChatGPT. msn.com

OpenAI cerca un responsabile per la sicurezza e la salute mentale x.com

OpenAI cerca un nuovo responsabile per la sicurezza e la salute mentale - Future Tech OpenAI è alla ricerca di un nuovo esperto di intelligenza artificiale per prevedere gli eventuali rischi della tecnologia sulle persone. Lo ha annunciato l'amministratore dele - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.