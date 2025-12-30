Omo Nero e Bucefalo tornano al cinema a Perugia anteprima nazionale de La via per Tawan

Omo Nero e Bucefalo presentano al cinema di Perugia l’anteprima nazionale del documentario “La via per Tawan”. L’appuntamento è previsto per venerdì 2 gennaio alle ore 21, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire un nuovo lavoro che approfondisce temi di attualità e di riflessione. Un’occasione per incontrare i protagonisti e confrontarsi con una produzione che si distingue per il suo approccio sobrio e qualificato.

