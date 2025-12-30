Omo Nero e Bucefalo tornano al cinema a Perugia anteprima nazionale de La via per Tawan
Omo Nero e Bucefalo presentano al cinema di Perugia l’anteprima nazionale del documentario “La via per Tawan”. L’appuntamento è previsto per venerdì 2 gennaio alle ore 21, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire un nuovo lavoro che approfondisce temi di attualità e di riflessione. Un’occasione per incontrare i protagonisti e confrontarsi con una produzione che si distingue per il suo approccio sobrio e qualificato.
Omo Nero e Bucefalo tornano al cinema con il docufilm “La via per Tawan”. Anteprima nazionale venerdì 2 gennaio alle ore 21.30 al Teatro Pavone con ingresso gratuito fino a 400 posti.Seguiranno le proiezioni del docufilm del lungo viaggio in moto dell'avvocato Francesco Loreti presso il cinema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Omo Nero e Bucefalo tornano in una miniserie tv: 180 minuti di viaggi in moto
Leggi anche: L'anteprima di "Mamma, ho perso l’aereo" al The Space Cinema Parco de' Medici
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.