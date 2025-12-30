Omicidio di Antonietta Rocco dissequestrato il corpo | il 31 dicembre i funerali
Il corpo di Antonietta Rocco, vittima di un omicidio avvenuto il 18 settembre a Latina, è stato dissequestrato il 24 dicembre e restituito ai familiari. I funerali sono programmati per il 31 dicembre. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’indagine e sulle procedure legali legate al caso.
E' stato dissequestrato e restituito ai familiari solo il 24 dicembre il corpo di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni uccisa la sera del 18 settembre scorso nella sua abitazione di Campo Boario, a Latina. Tre mesi dopo dunque l'efferato delitto. Tre mesi serviti probabilmente a compiere tutte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Sabato i funerali di Rocco Amato, il 28enne morto a Barcellona. Lutto cittadino a Francolise
Leggi anche: La caduta dall'alto e il giallo del corpo spostato: il mistero di Rocco Amato, il 28enne morto a Barcellona
Latina, 63enne uccisa in casa: l'ex badante non risponde al giudice - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Dal Col, 53 anni, accusata dell’omicidio volontario di Antonietta Rocco, 63 anni, trovata morta nella sua abitazione di via Muzio Scevola, a Campo ... ilmessaggero.it
Omicidio Antonietta Rocco/ La badante: “Trovata sul letto piena di sangue, l’hanno uccisa in due” - A Dentro la notizia e la vita in diretta, l'omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa sua a Latina molto probabilmente dalla badante Il giallo di Antonietta Rocco ieri a La Vita in ... ilsussidiario.net
Omicidio Rocco, scout sconvolti: «Sabrina Dal Col, una vita con noi a San Marco» - L'arresto di Sabrina Dal Col per l'omicidio di Antonietta Rocco, trovata senza vita nella sua abitazione a Campo Boario, ... ilmessaggero.it
La Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo. Scientifica e Digos in casa della famiglia. Il padre, ricoverato allo Spallanzani, è vigile e le sue condizioni sono stabili. Ricoverata anche l’altra figlia per precauzione - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.