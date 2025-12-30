Omicidio di Antonietta Rocco dissequestrato il corpo | il 31 dicembre i funerali

Il corpo di Antonietta Rocco, vittima di un omicidio avvenuto il 18 settembre a Latina, è stato dissequestrato il 24 dicembre e restituito ai familiari. I funerali sono programmati per il 31 dicembre. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’indagine e sulle procedure legali legate al caso.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.