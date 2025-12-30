Omicidio Chiara Poggi Garlasco | dalle carte dei giudici di Pavia attese nuove rivelazioni

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto 18 anni fa, sono in fase di aggiornamento. Secondo le carte dei giudici di Pavia, sono attese nuove rivelazioni che potrebbero fare luce su un caso ancora irrisolto. La vicenda continua a suscitare interesse e attenzione, mantenendo vivo il dialogo sulle decisioni giudiziarie e sulle eventuali novità in ambito investigativo.

Le carte dei giudici di Pavia promettono nuovi colpi di scena sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta 18 anni fa a Garlasco. Non c'è serie televisiva del 2025 che abbia appassionato più della nuova inchiesta reale, quotidiana, sorprendente sul delitto. Un copione di altissima intensità narrativa da far tremare la saldezza dei codici delle leggi e incrinare la fiducia nella giustizia: perchè fa paura a qualsiasi cittadino che 18 anni dopo si possano mettere in discussione sia la sentenza di condanna passata in giudicato per Alberto Stasi sia le due archiviazioni, nel 2017 e nel 2020, per Andrea Sempio. Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO; Omicidio di Garlasco, nel giallo di Chiara Poggi spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, indagini fino a febbraio: le ferite di Chiara Poggi, la relazione segreta del Ris e gli altri misteri. Sempio: «Resto amico di Marco Poggi, mi dà forza». Garlasco, squilli senza risposta: cosa racconta il telefono di Chiara Poggi - Chiamate anonime, sms tesi e numeri salvati: il telefono di Chiara Poggi svela contatti e anomalie negli ultimi giorni prima della morte.

Il Ctu Vittorio Fineshi a Zona Bianca sottolinea le lacune nella ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi e mette in discussione… - Il Ctu Vittorio Fineshi a Zona Bianca sottolinea le lacune nella ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi e mette in discussione le verità finora ... novella2000.it

Garlasco, video di Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi: il verbale fantasma - Un video su Andrea Sempio nel PC di Chiara Poggi fu visionato in caserma senza documentare chi vi accedette, come accadde anche con Stasi. panorama.it

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Gli ultimi sviluppi sull'inchiesta di Garlasco https://qds.it/omicidio-chiara-poggi-prosegue-linchiesta-sul-delitto-di-garlasco-gli-ultimi-aggiornamenti/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook

Omicidio Chiara Poggi, emergono nuovi dettagli sull'inchiesta: gli inquirenti si concentrano sul telefono della povera vittima x.com

