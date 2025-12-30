Oltre i muri nella memoria europea Il viaggio degli alunni del Brindisi

Gli studenti dell’Istituto tecnico Remo Brindisi di Comacchio partecipano al progetto

L’Istituto tecnico Remo Brindisi di Comacchio va a Monaco di Baviera, Praga e Terezin con il progetto "L’arte per R-esistere: oltre i muri nella Memoria europea". Gli studenti il prossimo anno parteciperanno a uno dei " Viaggi della Memoria " finanziati dall’ Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, un’attività realizzata per far conoscere agli studenti le tragedie del ‘900. L’obiettivo del progetto che vede coinvolti i ragazzi dell’Istituto Remo Brindisi, scuola che si trova a lido degli Estensi, è quello di guidare le classi quinte a vivere un’esperienza in grado di tramutarsi in un agire civile fatto di studio, commemorazione e riflessione profonda visitando luoghi particolarmente significativi come Monaco di Baviera, Praga e Terezin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

