Oltre i 90 minuti | nel carcere di Frosinone il calcio diventa racconto di riscatto e comunità

Nel carcere di Frosinone, il calcio diventa un'opportunità di riscatto e di costruzione della comunità. Oltre i 90 minuti di gioco, si sviluppano relazioni e percorsi di reinserimento, testimonianza di come lo sport possa favorire il cambiamento e la speranza. Un progetto che dimostra come il calcio possa essere strumento di crescita e inclusione anche in contesti difficili.

