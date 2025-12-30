Oltre i 90 minuti | nel carcere di Frosinone il calcio diventa racconto di riscatto e comunità
Nel carcere di Frosinone, il calcio diventa un'opportunità di riscatto e di costruzione della comunità. Oltre i 90 minuti di gioco, si sviluppano relazioni e percorsi di reinserimento, testimonianza di come lo sport possa favorire il cambiamento e la speranza. Un progetto che dimostra come il calcio possa essere strumento di crescita e inclusione anche in contesti difficili.
Dentro il carcere di Frosinone esiste un tempo che va oltre quello della pena. È il tempo della possibilità, della fiducia e del cambiamento. È questo il cuore del fotolibro “Oltre i 90 minuti. Storie di allenamento, fiducia e riscatto dal Carcere di Frosinone”, presentato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
