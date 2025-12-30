Oltre i 90 minuti | nel carcere di Frosinone il calcio diventa racconto di riscatto e comunità

Nel carcere di Frosinone, il calcio si trasforma in uno strumento di riscatto e inclusione. Oltre le mura, questo sport diventa un’occasione di crescita personale e di costruzione di comunità, offrendo ai detenuti un’opportunità di confronto e speranza. “Oltre i 90 minuti” racconta come il calcio possa rappresentare un percorso di reinserimento e cambiamento, andando oltre il semplice gioco.

Dentro il carcere di Frosinone esiste un tempo che va oltre quello della pena. È il tempo della possibilità, della fiducia e del cambiamento. È questo il cuore del fotolibro "Oltre i 90 minuti. Storie di allenamento, fiducia e riscatto dal Carcere di Frosinone", presentato nei giorni scorsi.

