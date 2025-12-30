‘Oltre’ | ascolta tutte le puntate del nuovo podcast di cronaca targato Bergamonews

Oltre è il nuovo podcast di Bergamonews dedicato alla cronaca locale. Un approfondimento attento e dettagliato, che offre uno sguardo equilibrato sugli eventi della nostra provincia. Un modo per conoscere meglio Bergamo e i suoi protagonisti, senza enfasi o sensazionalismi. Ascolta tutte le puntate e resta aggiornato sulle vicende che interessano la nostra comunità.

Abbiamo deciso di chiamarlo ‘Oltre’ il nuovo podcast di Bergamonews. Un podcast di cronaca, ma non un podcast crime, che sarebbe stata la scelta più facile. Finora abbiamo dato voce ai genitori di Sharon Verzeni, assassinata in strada da uno sconosciuto senza un perché; a Tina Scarpellini, mamma di Leonardo, morto giovanissimo in un incidente sul lavoro, che ha scelto di andare nelle scuole a parlare di sicurezza; a Romina Foresti, vittima di violenze, che ha trasformato il dolore in uno spettacolo teatrale per dimostrare che se ne può uscire; a Zef Karaci, condannato per omicidio, che nell’inferno del carcere ha trovato una seconda possibilità grazie all’aiuto di un sacerdote. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Scritte antisemite a Monteverde. Arrivato un nuovo treno per la metro B. ASCOLTA il podcast di oggi 2 dicembre Leggi anche: Ucciso a 19 anni in strada. Tre indagati per l'omicidio del giostraio. ASCOLTA il podcast di oggi 17 ottobre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Appuntamento con la lettura dei quotidiani in edicola per andare oltre le prime pagine e cercare qualche buona lettura per completare la settimana dell'informazione. Ascolta la puntata: https://tinyurl.com/5eakw5pj #Radio24 #RassegnaStampa #Weekend - facebook.com facebook

