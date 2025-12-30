Oltre 45mila spettacoli pirotecnici sequestrati | scatta la denuncia

Ogni anno, l’utilizzo di petardi illegali rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica. La Guardia di Finanza continua a sequestrare migliaia di spettacoli pirotecnici non conformi, contribuendo a prevenire incidenti e proteggere cittadini e ambienti. Questi interventi sono fondamentali per contrastare il mercato nero e garantire che i fuochi d’artificio vengano usati in modo responsabile e sicuro.

L'emergenza petardi si ripropone ogni anno, con la Guardia di Finanza in prima linea a togliere dal mercato prodotti pirotecnici potenzialmente pericolosi. Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e all’abusivismo commerciale, orientato in questi giorni di fine anno alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Oltre 45mila spettacoli pirotecnici sequestrati: scatta la denuncia Leggi anche: Caserta, sequestrati oltre 10mila fuochi pirotecnici Leggi anche: Reggio Calabria, sequestrati oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oltre 45mila 'botti' irregolari sequestrati a Padova; Natale sotto sequestro: addobbi falsi e fuochi illegali, raffica di controlli; Maxi sequestri a Palermo: addobbi natalizi con falso “Made in Italy” e circa 45mila botti illegali; Maxi sequestri a Palermo | addobbi natalizi con falso Made in Italy e circa 45mila botti illegali. Il bilancio dell'Arma dei carbinieri per il 2025: una presenza capillare sul territorio, più di 45mila controlli, oltre 86 mila le chiamate arrivate al 112 - facebook.com facebook Natale d’A…Mare a Lignano: oltre 45mila visitatori al Presepe di Sabbia e grandi concerti gratuiti fino all’Epifania. #Friuli #Udine #Eventi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.