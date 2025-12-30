Oltre 45mila spettacoli pirotecnici sequestrati | scatta la denuncia
Ogni anno, l’utilizzo di petardi illegali rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica. La Guardia di Finanza continua a sequestrare migliaia di spettacoli pirotecnici non conformi, contribuendo a prevenire incidenti e proteggere cittadini e ambienti. Questi interventi sono fondamentali per contrastare il mercato nero e garantire che i fuochi d’artificio vengano usati in modo responsabile e sicuro.
L'emergenza petardi si ripropone ogni anno, con la Guardia di Finanza in prima linea a togliere dal mercato prodotti pirotecnici potenzialmente pericolosi. Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e all’abusivismo commerciale, orientato in questi giorni di fine anno alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Oltre 45mila 'botti' irregolari sequestrati a Padova; Natale sotto sequestro: addobbi falsi e fuochi illegali, raffica di controlli; Maxi sequestri a Palermo: addobbi natalizi con falso “Made in Italy” e circa 45mila botti illegali; Maxi sequestri a Palermo | addobbi natalizi con falso Made in Italy e circa 45mila botti illegali.
