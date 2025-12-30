Oltre 35 tonnellate di rifiuti rimossi in Campania Nel casertano 4 comuni plastic free e in 5 divieto di palloncini

In Campania, sono stati rimossi oltre 35 tonnellate di rifiuti, favorendo pratiche plastic free in quattro comuni del casertano e vietando i palloncini in altri cinque. Il progetto coinvolge scuole e volontari, promuovendo sensibilizzazione e azioni concrete per la tutela ambientale. Un impegno condiviso che rafforza la rete di comunità attive nella tutela del territorio.

