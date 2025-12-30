Oltre 156mila turisti a Terricciola in 4 mesi | 2025 da record per il comune pisano

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo quadrimestre del 2025, oltre 156mila turisti hanno visitato Terricciola, confermando un trend di crescita costante. I dati della piattaforma 'Smart Region Toscana' evidenziano un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rendendo il 2025 un anno record per il comune pisano. Questa crescita testimonia l’interesse crescente verso Terricciola come destinazione turistica, sottolineando il suo ruolo emergente nella promozione del turismo in Toscana.

Terricciola si conferma una delle mete emergenti del turismo toscano. I dati ufficiali della piattaforma 'Smart Region Toscana', che monitora i flussi turistici nei comuni della regione, parlano chiaro: dopo il trend positivo registrato tra aprile, maggio e giugno, con un +41% rispetto al 2024 e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

