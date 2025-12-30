La manovra di bilancio è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati con 216 voti favorevoli. Dopo un percorso parlamentare complesso, il testo è ora legge, segnando un passo importante per le politiche economiche del paese. Il governo ha definito la manovra come seria e responsabile, con l’obiettivo di sostenere la ripresa e garantire stabilità finanziaria.

La manovra è legge. Il via libera definitivo arriva dall’Aula della Camera dei deputati poco prima delle 13, con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti, chiudendo l’iter parlamentare della legge di Bilancio. È il quarto provvedimento economico approvato dal governo Meloni, che archivia così una fase lunga e politicamente complessa. L’approvazione rappresenta l’atto conclusivo di un percorso iniziato a ottobre con il testo varato dal Consiglio dei ministri e proseguito tra correzioni, riformulazioni e tensioni interne alla maggioranza. Un cammino reso più tortuoso da ripensamenti e mediazioni, ma che si è comunque concluso nei tempi previsti, evitando il rischio dell’ esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ok della Camera, la manovra è legge con 216 sì. Meloni: “Manovra seria e responsabile”

Leggi anche: Via libera della Camera alla manovra, è legge con 216 sì. Meloni: "Atto serio e responsabile". Affondo Schlein: “Promesse tradite”

Leggi anche: Manovra, via libera della Camera con 216 sì: è legge

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra da 22 miliardi c' è il via libera Pensioni casa tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini; Manovra | Ciriani ' fatto possibile per rispettare tempi Senato non è stato passacarte'.

Manovra approvata, ok finale della Camera con 216 sì. Spesa di 22 miliardi: tutte le misure. Dalle pensioni alla prima casa, dalle imprese al fisco - Approvata la manovra finanziaria, con il voto della Camera si conclude l'iter parlamentare. affaritaliani.it