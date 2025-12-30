Oggi, martedì 30 dicembre, l’azienda postale pubblica della Danimarca effettuerà le ultime consegne di lettere nel Paese. Dopo molti anni di servizio, questa operazione rappresenta la fine di un’epoca per il sistema postale danese, che ha accompagnato le comunicazioni dei cittadini per decenni. La chiusura delle consegne cartacee segna un cambiamento significativo nel modo di inviare e ricevere comunicazioni, in un contesto di crescente digitalizzazione.

Oggi, martedì 30 dicembre, l’azienda postale pubblica della Danimarca consegnerà le lettere nel Paese per l’ultima volta. La decisione di interrompere il servizio risale allo scorso marzo, quando la società aveva annunciato anche l’eliminazione di 1.500 posti di lavoro, su circa 4.600 impiegati. PostNord continuerà a spedire e consegnare lettere in Svezia, mentre sul territorio danese gestirà solo pacchi, un servizio in continua crescita per via dello shopping online. L’azienda, nata da una fusione tra il servizio postale della Danimarca e quello svedese, è di proprietà di entrambe le nazioni, che ne detengono rispettivamente per il 40 e il 60%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oggi l’azienda postale pubblica della Danimarca consegnerà le sue ultime lettere

Leggi anche: Danimarca, le iconiche cassette rosse della posta presto in vendita online. PostNord non consegnerà più le lettere dal 15 dicembre

Leggi anche: Dalla sabbia messaggio in bottiglia, le ultime lettere di due soldati della prima guerra mondiale: “Siamo felici”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Poste in agitazione, a rischio 3.400 posti di lavoro. La comunicazione dell'azienda il 23 dicembre. La replica dei sindacati: «Ripristinare la gestione pubblica» - Il 23 dicembre scorso, la struttura di RUO (Risorse Umane e Organizzazione) ha comunicato ai sindacati firmatari del CCNL (non ... msn.com