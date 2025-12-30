Oggi in tv la storia di Adriano Zecca il documentarista brianzolo che ha immortalato la fine del mondo

Stasera in tv, si racconta la storia di Adriano Zecca, documentarista brianzolo noto per aver documentato le sfide ambientali e sociali nel mondo. Con una carriera dedicata alla fotografia e al cinema, Zecca ha rivolto la sua attenzione alle ingiustizie e alle difficoltà delle popolazioni più vulnerabili, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso le sue opere.

Una vita con la macchina fotografica e con la videocamera in mano. A raccontare, immortalare e soprattutto a denunciare i soprusi nei confronti dei bambini, delle popolazioni più povere del mondo e dell'ambiente. Cinquant'anni di professione che lo hanno portato in giro per il mondo

