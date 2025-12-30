Oggi in tv la storia di Adriano Zecca il documentarista brianzolo che ha immortalato la fine del mondo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in tv, si racconta la storia di Adriano Zecca, documentarista brianzolo noto per aver documentato le sfide ambientali e sociali nel mondo. Con una carriera dedicata alla fotografia e al cinema, Zecca ha rivolto la sua attenzione alle ingiustizie e alle difficoltà delle popolazioni più vulnerabili, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso le sue opere.

Una vita con la macchina fotografica e con la videocamera in mano. A raccontare, immortalare e soprattutto a denunciare i soprusi nei confronti dei bambini, delle popolazioni più povere del mondo e dell’ambiente. Cinquant’anni di professione che lo hanno portato in giro per il mondo, in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

oggi in tv la storia di adriano zecca il documentarista brianzolo che ha immortalato la fine del mondo

© Monzatoday.it - Oggi in tv la storia di Adriano Zecca, il documentarista brianzolo che ha immortalato la "fine" del mondo

Leggi anche: Che fine ha fatto Davide Mengacci: cosa fa oggi e perché ha lasciato la tv

Leggi anche: Pininfarina, in Tv il racconto di un marchio che ha fatto la storia del design

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Verissimo: Ernst Knam: Il lato dolce della mia vita Video; Mita Medici: La mia storia d'amore con Adriano Panatta; Dove vedere e quanto dura il Concerto di Natale stasera in tv; Il Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5.

oggi tv storia adrianoOggi in tv la storia di Adriano Zecca, il documentarista brianzolo che ha immortalato la "fine" del mondo - A raccontare, immortalare e soprattutto a denunciare i soprusi nei confronti dei bambini, delle popolazioni più povere del mondo e de ... monzatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.