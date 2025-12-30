Oggi alle 14,30 Test con l’Adriese al Centro Fabbri
Oggi alle 14:30, presso il Centro Fabbri in via Copparo, si svolgerà un test amichevole tra la nostra squadra e l’Adriese. L’evento è aperto a tifosi e appassionati che desiderano seguire la partita nel contesto di un allenamento condiviso. L’ingresso è consentito a partire dalle 14:00, offrendo l’opportunità di vivere un momento di sport e aggregazione in un ambiente riservato e tranquillo.
Appuntamento al centro sportivo Fabbri per tifosi e appassionati, che oggi a partire dalle 14 potranno varcare i cancelli dell’impianto di via Copparo per assistere all’amichevole con l’ Adriese. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le 14,30 presso il campo 1 in erba, quindi mezz’ora più tardi rispetto a quanto previsto col Corticella, che come è noto ha comunicato in extremis l’indisponibilità ad effettuare il test. La società biancazzurra (nella foto Giacomel) comunica che l’ ingresso (libero e gratuito) è situato dal cancello a sinistra della palestra della prima squadra, e che sarà attivo il bar food truck. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
