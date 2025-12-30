Oggi alle 14,30 Test con l’Adriese al Centro Fabbri

Oggi alle 14:30, presso il Centro Fabbri in via Copparo, si svolgerà un test amichevole tra la nostra squadra e l’Adriese. L’evento è aperto a tifosi e appassionati che desiderano seguire la partita nel contesto di un allenamento condiviso. L’ingresso è consentito a partire dalle 14:00, offrendo l’opportunità di vivere un momento di sport e aggregazione in un ambiente riservato e tranquillo.

