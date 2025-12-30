Oggi 30 dicembre San Felice I | il papa che celebrava le Messe sopra le tombe dei martiri

Il 30 dicembre si ricorda San Felice I, papa del III secolo. Figura significativa per aver introdotto la pratica di celebrare la Messa sopra le tombe dei martiri, rendendo omaggio ai santi che avevano dato la vita per la fede. La sua azione rappresenta un gesto di rispetto e devozione, contribuendo alla tradizione liturgica e alla venerazione dei martiri nei primi secoli del cristianesimo.

San Felice I papa fu un pontefice del III secolo. È noto perché prese l'abitudine di celebrare la Messa sopra le tombe che custodivano i resti dei Santi martiri per onorarli. Si sa poco di San Felice I, che si commemora oggi 30 dicembre e che fu papa nel III secolo.

