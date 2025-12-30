Oggi, 30 dicembre, ricorrono otto anni dalla scomparsa di Sofia, la piccola fiorentina che ha toccato il cuore di molti italiani. Nata a Firenze, la sua vicenda ha sensibilizzato l’opinione pubblica e portato alla luce temi importanti. Questo giorno rappresenta un momento di riflessione e memoria per ricordare la sua breve vita e l’impatto che ha avuto sulla comunità.

Firenze, 30 dicembre 2025 - Il 30 dicembre è una data importante nel calendario civile della Toscana. È il giorno in cui, nel 2017, si è spenta Sofia De Barros, dopo otto anni e mezzo di vita attraversati dalla leucodistrofia metacromatica, una patologia rara e neurodegenerativa che allora non lasciava scampo. Morì tra le braccia dei suoi genitori, Guido De Barros e Caterina Ceccuti, «stretta in un abbraccio unico e trino », come scrivono loro stessi in una lettera che è insieme atto d’amore, memoria e promessa mantenuta. In quelle ore sospese, mentre il mondo continuava ignaro fuori dalla stanza di rianimazione dell’ospedale pediatrico di Firenze, per quei due genitori ogni gesto sarebbe stato definitivo: l’abitino bianco scelto «perché gli angeli dell’iconografia sono sempre vestiti così», le forcine con gli strass, la bambolina Mary, il libro di Giulio Coniglio macchiato di marmellata che l’avrebbero accompagnata nel suo ultimo viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi 30 dicembre, 8 anni senza Sofia: chi era la bimba fiorentina che ha commosso l'Italia

