Oggi 15 anni dall’omicidio di Giacomelli

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ricorre il 15° anniversario dell’omicidio di Andrea Giacomelli a Castelnuovo Magra. Il 30 dicembre 2010, il consigliere comunale fu ucciso da un ex marito, con l’ausilio di un complice, in un episodio che segnò profondamente la comunità locale. Questa ricorrenza invita a riflettere sulla vicenda e sulle sue implicazioni, mantenendo vivo il ricordo e la memoria di quanto accaduto.

Oggi saranno 15 anni dall’alba del 30 dicembre 2010 che sconvolse Castelnuovo Magra. In quella grigia giornata il consigliere comunale Andrea Giacomelli (nella foto) venne ucciso a colpi di pistola dall’ex marito della donna, con la quale Andrea aveva allacciato una relazione, e un complice. Una vendetta covata da tempo e messa a segno dopo un viaggio notturno partito dalla Campania. Ad attendere al parcheggio poco distante dalla casa di Andrea “Giacò“ appena uscito per andare a aprire il suo bar al centro commerciale La Miniera c’erano Antonio Silvestro e Antonio Lanzano che lo uccisero per poi ripartire verso la Campania dove vennero rintracciati e arrestati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

