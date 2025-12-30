Oggi 15 anni dall’omicidio di Giacomelli

Oggi ricorre il 15° anniversario dell’omicidio di Andrea Giacomelli a Castelnuovo Magra. Il 30 dicembre 2010, il consigliere comunale fu ucciso da un ex marito, con l’ausilio di un complice, in un episodio che segnò profondamente la comunità locale. Questa ricorrenza invita a riflettere sulla vicenda e sulle sue implicazioni, mantenendo vivo il ricordo e la memoria di quanto accaduto.

