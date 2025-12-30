Oda | avviata la raccolta delle adesioni individuali all’Accordo sindacale presso la sede di San Nullo

Sono iniziati gli incontri presso la sede della Fondazione ODA in Via San Nullo, finalizzati alla raccolta delle adesioni individuali all’Accordo sindacale. A partire dalle ore 9.00 di ieri, i lavoratori hanno potuto sottoscrivere gli atti di adesione in presenza delle rappresentanze sindacali, nel rispetto delle procedure stabilite. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di confronto e collaborazione con le organizzazioni sindacali.

A partire dalle ore 9.00 di ieri, hanno avuto inizio gli incontri programmati con i lavoratori dell'ODA, presso la sede della Fondazione ODA, sita in Via San Nullo, per la sottoscrizione degli atti di adesione individuale in presenza delle Organizzazioni sindacali.Oggi 30 Dicembre dalle 8,00 alle.

