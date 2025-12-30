Occhio è la nostra prima pagina più politica di tutte L' editoriale di Capezzone

Benvenuti alla nostra prima pagina dedicata a temi più politici, con l'editoriale di Capezzone. In questa sezione, esploreremo questioni di attualità e analisi approfondite, mantenendo sempre un approccio sobrio e rigoroso. Oggi, il nostro focus si concentra su figure di rilievo come il cantante Olly e Maria De Filippi, riconoscendo il loro impatto nel panorama culturale e sociale.

No, non è «solo» spettacolo, ma molto di più. Il Tempo oggi ha deciso di celebrare quelli che a nostro avviso sono l'uomo e la donna dell'anno, il cantante Olly e la regina della tv Maria De Filippi. Olly è definitivamente esploso a febbraio vincendo a sorpresa Sanremo, ma da allora si è rivelato un autentico fenomeno. Guardate i numeri delle canzoni scaricate, i palazzetti che traboccano, un entusiasmo più unico che raro che lo circonda. Certo che siamo nell'area del superpop, ma occhio ad alcune gemme. Proprio mentre i moralisti lo crocifiggevano per qualche intemperanza (una tovaglia sporca di vino e un ristorante lasciato un po' in disordine la scorsa estate), Olly e il suo amico Juli hanno saputo - da allora - toccare corde diverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

