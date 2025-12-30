occhio alla bomba gaza il botto di capodanno venduto al mercato nero

Ogni anno, tra le vendite illegali di fuochi d’artificio, si registra l’arrivo di prodotti non autorizzati. Tra questi, la cosiddetta

Anche quest'anno sul mercato nero si è aggiunto un nuovo botto illegale realizzato per festeggiare il Capodanno; si tratta della "Bomba Gaza", ribattezzata così per rievocare il terribile conflitto che sta interessando il Medioriente. L'ordigno può arrivare a costare fino a 200 euro. Non si tratta di una novità: negli ultimi anni i produttori di ordigni scelgono nomi altisonanti per le loro nuove creazioni, così da attirare di più l'attenzione. Ci sono stati botti a cui è stato dato il nome di personaggi famosi - si pensi alla "Bomba Maradona" - oppure di eventi che hanno scosso la popolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

