Occhio alla Bomba Gaza il botto di Capodanno venduto al mercato nero
Anche quest'anno sul mercato nero si è aggiunto un nuovo botto illegale realizzato per festeggiare il Capodanno; si tratta della "Bomba Gaza", ribattezzata così per rievocare il terribile conflitto che sta interessando il Medioriente. L'ordigno può arrivare a costare fino a 200 euro. Non si tratta di una novità: negli ultimi anni i produttori di ordigni scelgono nomi altisonanti per le loro nuove creazioni, così da attirare di più l'attenzione. Ci sono stati botti a cui è stato dato il nome di personaggi famosi - si pensi alla "Bomba Maradona" - oppure di eventi che hanno scosso la popolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
