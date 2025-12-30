Il 9 gennaio 2026 alle ore 20,30, presso il Teatro Mulino Pacifico di Benevento, si apre la prima tappa della rassegna Obiettivo T, promossa da Solot Compagnia Stabile. In scena Giovanna Sannino, Luca Ambrosino e Francesco Ferrante, offrendo un evento culturale di qualità nel rispetto delle norme. Un’occasione per iniziare il nuovo anno con uno spazio dedicato alla riflessione e all’incontro teatrale.

Tempo di lettura: 2 minuti Primo appuntamento del nuovo anno della rassegna Obiettivo T, ideata e promossa da Solot Compagnia Stabile di Benevento, il 9 gennaio 2026, alle 20,30 presso il Teatro Mulino Pacifico di Benevento. Sarà la volta di Sarajevo, scritto da Biagio Di Carlo e Mario Gelardi, con Giovanna Sannino, Luca Ambrosino e Francesco Ferrante, prodotto da Nuovo Teatro Sanità per la regia di Mario Gelardi. Tre fratelli, Gabriele, il più grande, con la passione per i viaggi. Ha lasciato casa da poco, alla ricerca di qualcosa di nuovo. Anna, quella di mezzo, sempre attaccata alla sua macchina fotografica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Obiettivo T’: in scena Giovanna Sannino, Luca Ambrosino e Francesco Ferrante

