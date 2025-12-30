Nuovo veicolo per la Protezione civile | investimento di 100mila euro

Il Comune di Santa Fiora ha acquisito un nuovo veicolo polifunzionale destinato alla Protezione civile, con un investimento di circa 100mila euro. Questo acquisto mira a rafforzare le capacità operative del servizio, garantendo una risposta più efficace alle emergenze e alle necessità della comunità. L’adozione di questa risorsa rappresenta un passo importante nel potenziamento delle attività di tutela e sicurezza sul territorio comunale.

Il Comune di Santa Fiora ha acquistato un nuovo mezzo polifunzionale destinato alla Protezione civile, per un investimento complessivo che sfiora i 100mila euro. La spesa è stata coperta per la maggior parte grazie a un finanziamento della Regione Toscana da 80mila euro, con il restante a carico del bilancio comunale. "Si tratta di un mezzo molto importante per la sua versatilità – spiega Annibale Raponi, consigliere comunale con delega alla Protezione civile –. Potrà essere impiegato sia nelle manutenzioni ordinarie sia in caso di neve. Grazie alle dimensioni ridotte rispetto ai grandi spazzaneve, potrà essere utilizzato anche nelle vie più strette dei nostri paesi".

