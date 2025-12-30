Nuovo ospedale di Vasto pubblicato il bando | Ora è realtà la comunità avrà la struttura che attende da anni
È stato pubblicato il bando di gara per il nuovo ospedale di Vasto, una tappa importante per la comunità locale. Questa iniziativa, attesa da anni, rappresenta un passo avanti nel miglioramento dei servizi sanitari nella zona. La realizzazione di questa struttura garantirà maggiori risposte alle esigenze di salute dei cittadini, segnando un cambiamento significativo per il sistema sanitario del Vastese.
Il 2025 si chiude con una notizia destinata a segnare la storia della sanità Vastese: è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale. Un risultato atteso da anni e che ora, grazie all’impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti, prende finalmente forma concreta.L’atto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
