Nuovo ospedale di Vasto pubblicato il bando | Ora è realtà la comunità avrà la struttura che attende da anni

Da chietitoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il bando di gara per il nuovo ospedale di Vasto, una tappa importante per la comunità locale. Questa iniziativa, attesa da anni, rappresenta un passo avanti nel miglioramento dei servizi sanitari nella zona. La realizzazione di questa struttura garantirà maggiori risposte alle esigenze di salute dei cittadini, segnando un cambiamento significativo per il sistema sanitario del Vastese.

Il 2025 si chiude con una notizia destinata a segnare la storia della sanità Vastese: è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale. Un risultato atteso da anni e che ora, grazie all’impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti, prende finalmente forma concreta.L’atto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Nuovo ospedale di Vasto, pubblicato il bando: "Ora è realtà, la comunità avrà la struttura che attende da anni"

nuovo ospedale vasto pubblicatoNUOVO OSPEDALE VASTO: AL VIA GARA DA 150 MILIONI, “ADESSO SI VA VELOCI” - L’AQUILA: IN CELLA STRANIERO SENZA FISSA DIMORA, AVEVA COCAINA NASCOSTA NELLA MACCHINA L'AQUILA - abruzzoweb.it

Nuovo ospedale di Vasto, primo incontro in Comune - Al centro del confronto le opere di urbanizzazione primaria e secondaria collaterali alla costruzione del presidio, con la decisione di redigere un progetto specifico, così da verificarne la ... quotidianosanita.it

Sclerosi multipla, all'ospedale di Vasto nuovo centro per cura - Un nuovo Centro per la cura della Sclerosi Multipla è stato istituito nella Clinica Neurologica dell'ospedale di Vasto (Chieti) con l'obiettivo di offrire un percorso multidisciplinare, integrato e ... ansa.it

