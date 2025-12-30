Nuovo asilo di Bonacina Si torna al lavoro

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bonacina riprendono i lavori per il nuovo asilo nido. Dopo la risoluzione del contratto con i tecnici di Unyon Consorzio Stabile, è stato approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico. L’intervento riprenderà a breve, consentendo di completare la struttura e di rispondere alle esigenze del territorio.

I lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di Bonacina ricominceranno presto. Dopo la risoluzione unilaterale del contratto con i tecnici di Unyon Consorzio Stabile Scarl di Salerno in seguito ai continui ritardi e gravi inadempienze, è stato approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per completare l’opera. Si tratta del terzo asilo nido comunale. "Abbiamo approvato il progetto stralcio, che consente di poter procedere con l’iter amministrativo di nuovo affidamento – spiega Maria Sacchi, assessora ai Lavori pubblici di Lecco (nella foto) -. La gara sarà pubblicata tra fine anno ed inizio gennaio 26, al fine di poter poi avviare i lavori dalla metà di gennaio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nuovo asilo di bonacina si torna al lavoro

© Ilgiorno.it - Nuovo asilo di Bonacina. Si torna al lavoro

Leggi anche: Nuovo asilo di Bonacina. Lavori fermi

Leggi anche: Asilo nido Bonacina, approvato il nuovo progetto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nuovo asilo di Bonacina. Si torna al lavoro; Asilo nido di Bonacina, approvato il nuovo progetto; APPROVATO IL NUOVO PROGETTO PER L’ASILO NIDO DI BONACINA; Lecco, ripartono i lavori all’asilo nido di via Timavo a Bonacina: ok della Giunta.

Nuovo asilo di Bonacina. Lavori fermi - I lavori per il nuovo asilo nido di Bonacina a Lecco sono definitivamente fermi al palo e non si sa né quando né con chi ricominceranno. ilgiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.