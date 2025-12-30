Nuovo asilo di Bonacina Si torna al lavoro

A Bonacina riprendono i lavori per il nuovo asilo nido. Dopo la risoluzione del contratto con i tecnici di Unyon Consorzio Stabile, è stato approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico. L’intervento riprenderà a breve, consentendo di completare la struttura e di rispondere alle esigenze del territorio.

I lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di Bonacina ricominceranno presto. Dopo la risoluzione unilaterale del contratto con i tecnici di Unyon Consorzio Stabile Scarl di Salerno in seguito ai continui ritardi e gravi inadempienze, è stato approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per completare l'opera. Si tratta del terzo asilo nido comunale. "Abbiamo approvato il progetto stralcio, che consente di poter procedere con l'iter amministrativo di nuovo affidamento – spiega Maria Sacchi, assessora ai Lavori pubblici di Lecco (nella foto) -. La gara sarà pubblicata tra fine anno ed inizio gennaio 26, al fine di poter poi avviare i lavori dalla metà di gennaio".

