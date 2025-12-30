Nuovi allestimenti al Galleria Taglieschi e della Battaglia.

I nuovi allestimenti del Museo Taglieschi e del Museo della Battaglia di Anghiari, parte del progetto

I nuovi allestimenti del Museo Taglieschi e del Museo della Battaglia di Anghiari nell’ambito del progetto " Collezioni integrate ", ideato nel 2021, hanno il merito di raccontare un importante pezzo di storia locale attraverso importanti testimonianze etnografiche, disposte secondo nuovi criteri scientifici e didattici. La scelta di creare nel Museo Taglieschi un nuovo percorso museale dedicato alle ceramiche tipiche anghiaresi e nel Museo della Battaglia quello dedicato alle armi, è il risultato del dialogo tra le due istituzioni ed è finalizzata ad arricchire entrambe le collezioni. Il Museo Taglieschi, voluto da Don Nilo Conti e da quest’ultimo donato allo Stato nel 1959, ha ceduto in deposito al Museo della Battaglia, la collezione di armi, visibile al terzo piano, raccogliendo in un sola sede la collezione di armi antiche della Banca di Anghiari e Stia e quella della Direzione Regionale dei Musei Toscani, e alcune di proprietà del Comune di Anghiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

