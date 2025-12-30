Nuove tranvie a Roma dal Mit arrivano 118 milioni di euro per la cura del ferro

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato oltre 118 milioni di euro per il potenziamento delle tranvie a Roma. I fondi saranno destinati alla realizzazione della linea G, che collegherà Termini, Giardinetti e Tor Vergata, includendo anche il deposito di Centocelle Ovest. Questa iniziativa mira a migliorare il trasporto pubblico cittadino, integrando nuove linee tranviarie per una mobilità più sostenibile ed efficiente.

Uno stanziamento di poco più di 118 milioni di euro per realizzare la "cura del ferro" di Roma. il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha destinato i fondi necessari per realizzare la linea G, la tranvia Termini–Giardinetti–Tor Vergata, comprensiva del Deposito di Centocelle Ovest.

Trasporto pubblico locale: Mit, destinati 118 milioni a sostegno di due linee tram a Roma - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha stanziato oltre 118 milioni di euro a sostegno del trasporto pubblico locale, dest ... msn.com

TVA, i lavori si complicano: serviranno due anni per rinforzare l'acquedotto a piazza di Villa Carpegna - Si allungheranno ulteriormente i tempi di realizzazione della TVA, la tranvia Termini Vaticano Aurelio. romatoday.it

TRAMVIA TOGLIATTI: POSATI I PRIMI BINARI A ROMA Erano quasi 30 anni che non venivano installati nuove rotaie a Roma. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/07/rotaie-tramvia-togliatti.html - facebook.com facebook

