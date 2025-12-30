Nuove assunzioni in Comune | primo giorno di lavoro per 4 dipendenti | FOTO

Il Comune di Sant’Arpino ha avviato un nuovo ciclo di assunzioni, con l’ingresso di quattro dipendenti a tempo indeterminato. Questa operazione rientra nel piano di rafforzamento della struttura amministrativa, volto a migliorare servizi e efficienza. Oggi, 30 dicembre, si è ufficialmente aperto il loro percorso lavorativo, risultato dello scorrimento delle graduatorie del concorso comunale 2024.

Prosegue il percorso di potenziamento della struttura amministrativa del Comune di Sant'Arpino. Nella mattinata di oggi (30 dicembre), quattro nuovi dipendenti comunali hanno preso servizio a tempo indeterminato, grazie allo scorrimento delle graduatorie del concorso comunale 2024.

