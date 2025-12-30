Dopo cinque anni dalla sua uscita, si intensificano le voci sulla prossima generazione di PlayStation. Sul web emergono dettagli riguardanti il processore e altre caratteristiche tecniche della futura console di Sony. In attesa di ufficiali annunci, analizzando le indiscrezioni si può delineare un quadro più chiaro sulle potenzialità e il possibile debutto di questa nuova piattaforma.

Concluso il quinto anno di vita di PS5 è cominciato il lungo periodo di indiscrezioni e rumor riguardanti la prossima console di casa Sony: quale potrebbe essere l’anno di debutto e quali le caratteristiche tecniche. L’attuale generazione di console ha effettuato il giro di boa e si accinge alla sua fase conclusiva. Le generazioni sono in realtà un concetto più sfumato che in passato, basti osservare come continuino ancora oggi ad uscire giochi che possono girare sia su PS4 che su PS5 e come questo influenzi spesso lo sviluppo e la qualità tecnica dei progetti. Nonostante questo il mercato continua a seguire tempistiche e modalità tipiche del passato, secondo cui ogni 7 anni si passa al ciclo successivo. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Nuova Playstation in arrivo: sbucano sul web le caratteristiche del processore

