Nuova linea 10 della metro quanto costerà - tutti i numeri dell' appalto andato a Webuild
È stato annunciato che il consorzio guidato da Webuild si occuperà della realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. Di seguito, i dettagli sui costi e le informazioni principali riguardanti l'appalto, che rappresenta un passo importante per lo sviluppo della rete di trasporti cittadina.
L'appalto per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli è stato vinto da un consorzio guidato da Webuild.Webuild120 anni di storia, Webuild dà lavoro a circa 95mila persone in 125 Paesi del globo. È infatti tra i leader globali nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Linea 10 della Metro di Napoli dal centro ad Afragola: Webuild si aggiudica il contratto da 660 mln
Leggi anche: Roma Metro D, scelte le fermate della linea: costerà più di 9 miliardi
Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per nuova linea 10 Metropolitana; Metro Linea 10, Napoli avrà i treni senza conducente: aggiudicata la gara da 1,2 miliardi; Linea 10 Metropolitana di Napoli, aggiudicata la gara per i lavori; A Webuild contratto da 660 milioni per nuova linea 10 della metro Napoli.
Metro Napoli: aggiudicata la nuova Linea 10 - La nuova Linea 10 della metro Napoli migliorerà i collegamenti urbani con 12 stazioni progettate per ridurre l’impatto urbano: i dettagli. mobilita.org
A Webuild contratto da 660 milioni per nuova linea 10 della metro Napoli - Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. ansa.it
Webuild, contratto da 660 milioni per la nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli - Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. msn.com
Webuild per il Sud Italia: nuovo contratto da €660 milioni per la realizzazione della nuova linea 10 della metropolitana di Napoli. Il maxi-progetto della Linea 10, realizzato in sinergia tra Comune di Napolie Regione Campania (con EAV - Ente Autonomo Voltur - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.