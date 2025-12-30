Nuova Ford Puma 2027 | sarà elettrica e su base Renault 4?
La nuova Ford Puma 2027 si presenta come un modello completamente elettrico, denominato Ford Puma Gen-E. Attualmente, questa versione non deriva dalla piattaforma Renault 4, né è associata a un progetto condiviso con Renault. La produzione e le caratteristiche tecniche sono focalizzate sull’innovazione e sulla sostenibilità, mantenendo l’identità del SUV compatto di Ford. Restano da chiarire ulteriori dettagli sulla futura evoluzione del modello e sulle piattaforme utilizzate.
Al momento Ford ha presentato ufficialmente la Ford Puma Gen-E, la versione 100% elettrica del suo SUV urbanocrossover compatto molto popolare in Europa — ma non è basata su una “Renault 4” o su una piattaforma Renault, almeno per questa generazione presentata per il 20252026. Ford Puma Gen-E (2025–2026): l’attuale elettrica. La Puma Gen-E è una versione elettrica della Puma che sfrutta una piattaforma interna Ford rielaborata (non una Renault) progettata per ospitare batterie e motore elettrico pur mantenendo la forma e le dimensioni di un SUV urbano-compatto moderno. Caratteristiche principali confermate: Motore elettrico da circa 166–168 CV con buona prontezza di guida. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
