Nuova caserma il dibattito Mancano i finanziamenti | Si allungano i tempi

Il progetto della nuova caserma dei carabinieri a Pontedera si allontana, a causa della mancanza di finanziamenti. Durante l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, l’opposizione ha evidenziato i ritardi e le difficoltà nel reperire le risorse necessarie. Nel corso dell’ultimo anno, l’amministrazione comunale ha illustrato le opere concluse, quelle in corso e i progetti futuri, evidenziando così le priorità del proprio mandato.

"Si allontana nel tempo la possibilità che venga realizzata la nuova caserma dei carabinieri a Pontedera ", tuona l'opposizione in occasione dell'approvazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione 2026-28 in cui sono state illustrate le opere concluse in questi primi 18 mesi di mandato dall'amministrazione comunale, quelle che sta portando avanti e quelle che intende realizzare in futuro. Non è passata inosservata la scelta dell'amministrazione di spostare la nuova caserma dei carabinieri, prevista nel quartiere stazione, dalle opere previste nel nuovo bilancio a quelle in attesa di finanziamento.

