Nuova app di Amplifon per assistere i clienti

Amplifon presenta una nuova app dedicata ai clienti, pensata per migliorare l’assistenza e facilitare l’accesso ai servizi. Il gruppo, che ha visto il proprio titolo crescere dell’80% negli ultimi dieci anni e registra ricavi fino a 2,4 miliardi, rafforza così il rapporto con i pazienti attraverso strumenti digitali innovativi e user-friendly.

Il gruppo rafforza il rapporto con i pazienti mentre il titolo è cresciuto dell'80% negli ultimi 10 anni, con ricavi fino a 2,4 miliardi. Il programma è integrato con servizi basati sull'Ia. Secondo l'Oms, 1,5 miliardi di persone nel mondo hanno problemi di udito. Amplifon accelera sulla digitalizzazione e rafforza il rapporto con i pazienti con il lancio della nuova versione di Amplifon App, che da semplice strumento di gestione degli apparecchi acustici evolve in una piattaforma digitale integrata per la salute dell'udito. Un vero e proprio hub che accompagna le persone lungo tutto il percorso di cura, combinando tecnologia, accessibilità e assistenza continua, anche da remoto.

