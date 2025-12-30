Nuoto i possibili volti nuovi dell’Italia per il 2026
Con la conclusione degli Europei in vasca corta di Lublino, si chiude il ciclo di attività internazionale del 2025 nel nuoto. In vista del 2026, si aprono nuove possibilità per i talenti emergenti italiani, che potrebbero rappresentare una delle principali novità per il panorama nazionale e internazionale. L'anno prossimo sarà importante per individuare e valorizzare i volti nuovi pronti a contribuire al futuro della nazionale italiana.
Con la conclusione dei trionfali Europei in vasca corta di Lublino, cala il sipario sull’attività internazionale del 2025. E dopo gli ultimi colpi di coda tra Assoluti e Coppa Brema, la stagione da 25 metri sta per lasciare spazio al grande obiettivo del 2026: la vasca lunga. L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è quello dei Campionati Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto 2026. Il passaggio dalla vasca corta all’olimpionica non è mai banale. Come sanno bene gli addetti ai lavori, la vasca da 25 metri premia gli specialisti dei dettagli non nuotati — partenze, virate e subacquee — mentre i 50 metri esaltano la potenza e la tecnica della nuotata. 🔗 Leggi su Oasport.it
