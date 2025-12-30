A Novara, in corso Milano, si segnala un semaforo guasto che rimane bloccato sul verde. Situazioni di questo tipo non sono nuove in città, ma il problema principale risiede nel fatto che la luce non cambia, creando potenziali rischi per la circolazione. È importante prestare attenzione e rispettare le indicazioni temporanee per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Un semaforo guasto: non è sicuramente il primo e non sarà l'ultimo in città, ma il problema non è il guasto in sè, ma il fatto che la luce sia bloccata sul verde.La segnalazione arriva da alcuni residenti nella zona, che hanno già avvisato il comando di polizia municipale e il Comune del problema. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, semaforo guasto (e bloccato sul verde) in corso Milano

