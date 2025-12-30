La libreria per bambini La Tana di Grisù a Novara ha annunciato la chiusura definitiva. Dopo anni di servizio alla comunità, questa storica attività cesserà le sue attività. La decisione segna la fine di un luogo speciale dedicato alla lettura e alla crescita dei più piccoli. Un addio che invita a ricordare l’importanza di spazi culturali dedicati alle nuove generazioni.

“Le cose belle finiscono sempre troppo presto”. È così che La tana di Grisù annuncia la chiusura definitiva.Il negozio, specializzato in libri e giochi per bambini, è diventato negli anni un vero punto di riferimento per le famiglie novaresi che volevano far scoprire il magico mondo della lettura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, chiude la libreria per bambini La tana di Grisù

Leggi anche: Chiude l'Antica Libreria a Catania, la città perde un altro storico presidio culturale

Leggi anche: A 14 anni dall’apertura, chiude a fine anno la libreria Bottega Matteotti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Igor Volley chiude il 2025: è big match con Milano in Coppa Italia Le zanzare di Lorenzo Bernardi in campo per i quarti di finale della coppa nazionale... Igor Volley Novara - facebook.com facebook

MAYU ISHIKAWA La schiacciatrice della @IGOR_Volley chiude così un super scambio contro @bergamo1991 #Volleyball #Volley #Pallavolo #Novara #Bergamo #Ishikawa x.com