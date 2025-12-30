Novara arriva l' ordinanza anti botti | dove è vietato sparare in città
A Novara, in occasione del Capodanno, entra in vigore l'ordinanza anti botti, valida per tre giorni. Il provvedimento vieta l’uso di petardi, fuochi artificiali e altri esplosivi in aree sensibili della città, tra cui il centro storico e le zone prossime all’ospedale. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il rispetto per i residenti durante le festività.
